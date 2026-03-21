Drica Moraes diz que sexo melhora com a idade: 'Adoro transar'

A atriz Drica Moraes, de 56 anos, afirmou que a vida sexual melhora com o passar do tempo durante entrevista ao programa Provoca, da TV Cultura. Com bom humor e naturalidade, a artista destacou que o autoconhecimento e a liberdade conquistados com a maturidade tornam a experiência mais completa e prazerosa. Ela aproveitou a oportunidade para criticar a forma como o tema é frequentemente abordado pela mídia.

Durante a conversa, Drica ironizou o que classifica como "pautas prontas", referindo-se a perguntas previsíveis que tentam encaixar o sexo no envelhecimento como uma obrigação. Para a atriz, esse tipo de abordagem engessa diálogos que deveriam ser espontâneos e reais. "Parece que você acorda já com uma pauta para cumprir", declarou a artista ao comentar a repetição de temas envolvendo saúde e comportamento na terceira idade.

Autoconhecimento é a 'chave' para o prazer, diz a atriz

A artista reforçou que o prazer não deve ser tratado como um tabu ou um privilégio de fases específicas da vida. Segundo ela, saber o que gosta e conseguir expressar desejos sem constrangimento são benefícios trazidos pelo tempo. "Adoro transar. Transar mais velho é muito melhor. Você vai para o jogo, você se conhece, conhece o seu corpo, sabe o que você gosta, sabe pedir", detalhou Drica Moraes.

Ao finalizar, a atriz relembrou os ensinamentos da mãe sobre a busca pela satisfação pessoal. "Minha mãe me ensinou, ensinou a nós todos: 'Sejam pessoas do bem, trabalhem, ganhem o dinheiro de vocês e tenham prazer'. Porque a vida é para ter prazer", concluiu a artista, defendendo a educação libertadora que recebeu.