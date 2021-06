Débora Nascimento posta foto na praia e novo namorado comenta

Débora Nascimento encantou a web ao compartilhar um clique de um passeio recente a praia. Entre os muitos elogios nos comentários, ela recebeu um mais do que especial, do modelo Marlon Teixeira, com quem está vivendo um romance. “E eu com essa sereia”, escreveu, junto com alguns emojis de coração.

Os rumores de relacionamento entre os dois começaram no final do ano passado, quando passaram o revéillon juntos. Apesar disso, eles só assumiram o namoro na última semana, quando postaram a primeira foto juntinhos nas redes sociais.

A atriz é mãe de uma menina, Bella, de 3 anos de idade, com o ex-marido, o ator José Loreto. O modelo, que namorou Bruna Marquezine rapidamente em 2014, também tem uma filha, Dhalia, com a cantora australiana Cheynne Tozzi, de quem se separou no começo de 2020.