Condições climáticas e erros dos pilotos causaram acidente de Gabriel Diniz

A Forças Aéreas Brasileiras (FAB) divulgou ontem (29), em relatório do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que condições meteorológicas adversas e indisciplinas dos pilotos, levaram à queda do avião que transportava o cantor Gabriel Diniz, que morreu no acidente em maio de 2019.

Linaldo Xavier e Abraão Farias, que estavam pilotando o avião, também morreram no acidente. A aeronave caiu no Povoado Porto do Mato, no município de Estância, em Sergipe.

Segundo a apuração do órgão, os pilotos não avaliaram de maneira adequada os parâmetros para a operação da aeronave, decidindo equivocadamente prosseguir com o voo, apesar das condições meteorológicas desfavoráveis.

O documento mostrou que o jatinho, fabricada em 1974, não estava equipada com radar meteorológico e não era certificada para voar sob IFR (Regras de Voo por Instrumentos), não tendo autorização da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para operar sem VMC (Condições de Voo Visual).