Cléo Pires deixa os fãs babando ao empinar o bumbum e posar de lingerie: ‘Deusa’

Cleo é uma das mulheres mais sexy do Brasil e não cansa de esbanjar beleza e sensualidade na web. Não é à toa que várias vezes participa de ensaios sensuais, para a alegria dos seus seguidores e fãs. No último domingo (23), a atriz usou seu perfil do Instagram para compartilhar uma foto sua de calcinha e top, feita durante um dos ensaios para uma marca de roupa.

Com o bumbum empinado em uma pose sensual, ela investe no carão. Para complementar o look, Cleo usou uma blusa preta para completar o as outras duas peças e também exibiu a tatuagem que tem na coxa direita.

O clique rendeu quase 200 mil curtidas e diversos comentários exaltando a cantora. "Perfeita", "Deusa" e "Maravilhosa" foram apenas alguns dos elogios recebidos.