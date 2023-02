Cicinho entrega 'ficada' de Fafá de Belém e ex-jogador Roberto Carlos; vídeo

Cicinho, ex-jogador de futebol conhecido por defender o São Paulo, revelou que o ex-lateral da Seleção Brasileira, Roberto Carlos teve um affair com a cantora paraense Fafá de Belém.

A confissão ocorreu durante a participação de Cicinho no podcast “Deu Zebra Cast”, comandado por Daniel Peixoto, no YouTube. Durante o bate-papo, o ex-atleta “entregou” histórias das festas que rolavam entre os colegas de gramado depois das partidas.

Peixoto relembrou que Roberto Carlos já teve um “negocinho” com a apresentadora Ana Maria Braga. E, então, foi a vez de Cicinho abrir o jogo: “Teve, teve com a Fafá de Belém. Meu Deus, não sei porque falei isso!”.

Após a revelação, Cicinho deu mais alguns detalhes do affair ocorrido no passado entre o ex-lateral e o artista. “Foi lá em Belém do Pará. Nós fomos jogar lá contra a Venezuela. Ai ela cantou o hino, né…”, continuou.

O caso teria ocorrido em 2006 durante as eliminatórias da Copa do Mundo, no Mangueirão, em Belém, onde o Brasil enfrentou a Venezuela.

Assista à entrevista completa