Carlos Emanuel, ex-Catty Lares, retira as próteses de silicone

O influenciador Carlos Emanuel, que ficou conhecido por Catty Lares, anunciou que irá retirar as próteses de silicone na manhã desta sexta-feira (9). No vídeo, o influenciador explicou o motivo que o levou a tomar a decisão. Carlos tem divulgado nas redes sociais um processo de que estaria deixando de ser uma mulher trans, o que chamou "destransição" de gênero.

Emanuel contou no vídeo sobre a transição de gênero que começou em 2016. Ele explicou que nos anos seguintes começou a tomar hormônios femininos e colocar as próteses de silicone. O motivo para a chamada “destransição” de gênero seria a fé do influenciador em Jesus. Ele nega os boatos de que estaria sendo influenciado pela sua mãe evangélica.

“Hoje é 9 de junho de 2023, e essa vai ser uma das datas que eu vou estar levando pro resto da minha vida. Eu estou indo fazer a retirada das minhas próteses. Pra quem não conhece, eu me chamo Carlos Emanuel e hoje eu sou uma ex-mulher trans”, declarou.

Carlos começou a tomar hormônios femininos em 2017 e colocou as próteses de silicone aos 18 anos. "Quero deixar aqui bem claro que o que me fez desistir de mim mesmo foi o meu encontro com Jesus Cristo. E com ele, estou aprendendo a renunciar o meu eu, a negar a si mesmo [sic]”, declarou ele em vídeo.

A influenciadora Alexia Brito, conhecida como Bota Pó, divulgou uma conversa privada com Carlos Emanuel em que ele fala sobre a conversão por causa da mãe evangélica. O influenciador teria deixado subentendido que a decisão de destransicionar teria sido motivada pela intenção de agradar a mãe.

“No fim vai dar certo amg. Se eu n me sentir bem, vou dar um jeito de ficar. Minha mãe é minha vida e eu valorizo muito. É tudo pra ela. […] Vou tirar um tempo pra mim. Logo logo eu apareço”.