Carlinhos Maia se defende por divulgar site de apostas: 'se você não tem cabeça, não jogue!'

O influenciador digital Carlinhos Maia gravou um vídeo no Instagram, neste domingo (17), para se defender das críticas que vem recebendo por divulgar site de apostas e jogos de azar. Segundo a reportagem especial do Fantástico, a Blaze, empresa que o influenciador faz publicidade, começou a ser investigada pela polícia de São Paulo.

A empresa, que é ilegal no Brasil, está sendo acusada de fraudes, após apostadores denunciarem que os prêmios mais altos não eram pagos pela plataforma. Após a exposição das celebridades que divulgam a Blaze, Carlinhos Maia se pronunciou e disse que não influencia as pessoas. "Prometo que é a última vez que vou falar sobre isso. Pra você que tá em casa: se você não tem cabeça, não jogue! Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba! O mundo, as pessoas, sempre vão estar influenciando você pra alguma coisa. Se eu disser: 'pule do penhasco’, você vai pular porque eu tô dizendo a você? Não!", disparou.

"Eu não jogo! Eu divulgo, mas nunca joguei, entendeu? Desde que era menino que papai faz a fezinha no jogo, minha tia faz fezinha no jogo do bicho", disse. O influencer citou, ainda, a Mega-Sena. "Têm outros que fazem a fezinha na Mega-Sena da Virada. Por que vocês acham que a Mega-Sena consegue dar um prêmio de quase R$ 400 milhões? Porque vocês jogam!", frisou.

Carlinhos Maia também disse que continuará fazendo publicidade para sites de apostas, mas que é a última vez que vai falar sobre isso. "Continuarei fazendo, porque se eu não fizer, tem um monte aí roubando dinheiro das pessoas. Então, vou pegar uma menos ruim. Foi a última vez que falei sobre isso. Joga quem quer. Os influenciadores que têm de parar de enganar o povo que vai ficar rico. Têm que mostrar a verdade, que perde, que é jogo", completou.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)