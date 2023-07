Carla Diaz e Felipe Becari anunciam término do relacionamento: Respeito e privacidade nesse momento'

A atriz Carla Diaz e o deputado federal Felipe Becari se pronunciaram sobre os rumores do término do relacionamento de quase dois anos. Após seguidores do casal notarem o sumiço dos dois nas redes sociais e especularem sobre o destino da relação, o ex-casal confirmou a separação em publicações no Instagram, nesta terça-feira (25).

Em um storie, Carla afirmou ter recebido muitas mensagens pedindo uma resposta sobre a suposta separação. Segundo a atriz, foi necessário ter um momento sozinha para tentar compreender a situação antes de tornar a informação pública.

Ainda na publicação, a artista deixou claro que agora, após respeitar o seu próprio tempo, se sentiu preparada para ir às nas redes sociais e falar sobre o término, em respeito a Felipe, à família e aos amigos.

"Precisei de um tempo, do meu tempo, me fechei no meu casulo e hoje me sinto fortalecida para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal. Respeito toda a história que vivemos e quero que ele seja feliz. Aos fãs, pessoas que me acompanham e gostam de mim, obrigada pelo carinho e preocupação! Não falarei mais sobre esse assunto", escreveu a ex-bbb.

Pouco tempo depois, o parlamentar publicou uma foto ao lado de Carla e escreveu um texto sobre o amor vivido durante os quase dois anos de namoro. Além disso, ainda na legenda, Becari aproveitou para desabafar sobre as especulações que circularam na web. Veja:

"Te amei a cada segundo, desde o primeiro dia. Foram quase dois anos de tudo que já senti de mais forte, mais puro e mais intenso. Sem qualquer dúvida desde o começo, nos entregamos e sentimos na pele o melhor que um amor verdadeiro poderia nos proporcionar. Vencemos batalhas, resistimos a tudo, nos amamos igual duas crianças, descobrimos prazeres, reinventamos a química, a "coisa de pele", sonhamos em paralelo, cultivamos o apego. Respeito, cumplicidade, entrega. Parceiros em tudo, principalmente no sentimento e na postura. O que um homem e uma mulher podem oferecer ao outro de mais bonito do que o simples e o verdadeiro? A exposição de um relacionamento "público" impediu que nós mantivéssemos isso entre nós e, nos últimos dias, várias mentiras foram criadas e circularam nas rede social. Talvez a verdade, como aquela que envolve todos as coisas ruins que fomos acusados, até nosso anel de noivado e que já foram ARQUIVADAS , não interesse, e por isso mesmo que nem fizemos questão de publicar. Certamente, os próximos dias continuarão sendo de luta e um vazio. Resta agradecer, inclusive por todo amor que teve por eles, meus vira-latinhas resgatados, mais uma prova de quanto seu coração é generoso. Sempre dissemos como é triste quando vemos casais se separando com mágoas ou traições, mas conosco jamais. Por isso, mesmo em meio a dor da separação, agradeço a Deus por ter estado ao lado de uma mulher incrível, de alma pura, de coração grande, e que me mostrou que é possível sim amar e sem amado, sem medos ou ressalvas, me levando ao mais próximo que já tive do meu único e verdadeiro sonho de ser esposo, pai e de formar uma grande e linda família. Orgulho, sabe? Do que vivemos juntos. Fomos felizes pra caramba. Com muito amor, me despeço! Aos amigos e seguidores, peço respeito e privacidade nesse momento, certo que serão compreensivos!".

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)