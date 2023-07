Carla Diaz foi quem decidiu terminar o noivado com Felipe Becari, afirma colunista

Carla Diaz seria a responsável pelo fim do noivado com Felipe Becari. Desde ontem, 21, a web especula o fim do relacionamento da atriz Carla Diaz com o deputado federal, Felipe Becari. Ainda sem confirmação oficial no perfil de Carla e Becari, as informações teriam partido de fontes próximas ao casal. Confira!

A colunista Fábia Oliveira divulgou no final da noite de ontem que quem decidiu terminar o noivado foi a atriz Carla Diaz. A loira estava em Nova York, nos Estados Unidos, a trabalho e assim que voltou tomou a atitude de terminar o noivado.

O casal namorava há quase dois anos. A web especulou o fim do relacionamento, após Becari ser flagrado em uma balada de São Paulo, rodeado de mulheres e amigos. Os amigos estariam se referindo a ele como “solteiro”.