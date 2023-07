Cantora Sinead O’Connor morre aos 56 anos, afirma jornal

A popstar Sinéad O’Connor morreu aos 56 anos, mas a causa do óbito não foi divulgada. A notícia póstuma foi divulgada pelo jornal “Irish Times” nesta quarta-feira (26). Em nota, a família lamentou profundamente a partida da cantora e afirmou que amigos e familiares estão devastados com a notícia. Shane, filho da artista, morreu no ano passado, aos 17. Mas ela deixa outros três.

"É com muita tristeza que comunicamos o falecimento de nossa querida Sinéad. Família e amigos estão devastados e pediram privacidade neste momento tão difícil", disse a família de Sinéad.

Ela ficou mundialmente famosa com a música "Nothing compares 2 U", composta por Prince. O single foi o único e o seu grande sucesso, chegando ao primeiro lugar em vários países. Em 90, foi eleita pela revista "Billboard" como o single número um daquele ano.