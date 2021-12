Vice-campeã do BBB desembarca em Belém e posta na Estação das Docas

Camilla de Lucas, que foi vice-campeã do Big Brother Brasil 21, chegou a Belém e foi dar um passeio na Estação das Docas, onde ficou entusiasmada com a orla da cidade e postou vídeo sobre o local no Stories do Instagram, às 15 horas.

Ela está acompanhada de uma pessoa identificada como "Carol", que não aparece no vídeo, o que gerou especulações da influenciadora estar acompanhada de Karol Conká, que vai se apresentar no Festival Psica. O evento inicia nesta sexta-feira, 17, e vai até o domingo, 19, em Belém.

Camilla postou um vídeo maravilhada com a orla de Belém: "Cheguei, gente. Tô morrendo de sono e de fome e vim num lugar que tem vários lugares pra comer e, olhem isso gente, deixa dar uma pausa pra dar uma olhadinha nessa paisagem".

Ainda pela manhã, a influenciadora postou que estava prestes a embarcar para a capital paraense e pediu dicas de restaurantes: "Estou a caminho de Belém do Pará, gente. Indiquem restaurantes legais para poder comer porque eu amo comer, não precisa ser caro, não gente, mas algum restaurante típico da capital".