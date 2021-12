Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, anuncia que será papai

O dia 25 de dezembro foi escolhido para Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, anunciar que vai ser papai. Em uma postagem grande no seu perfil no Instagram, o cantor mostrou a amada e falou da emoção de ser pai novamente.

Bruno é casado com Isabella Bruno, mas ele pouco fala do relacionamento deles. Eles assumiram o namoro para a mídia apenas em 2014, mas estão juntos há mais tempo.

“Pensem num Natal surreal de tão maravilhoso! Não sei se vocês estão vindo dos meus stories pra cá, ou se vão lá ver o recado que deixei. Estou aqui pra compartilhar o maior acontecimento da minha vida e o da Bella. A tão sonhada gravidez”, escreveu Bruno.

No stories, ele fez um trocadilho com o bordão: “assim você mata o papai”. Bruno diz que para ele, agora fará sentido.

Em 2018, Bruno se afastou dos palcos por 6 meses para tratar uma Miocardite, que é uma inflamação na parede do coração.