Bruna Marquezine sensualiza tomando banho de sol em lancha

A modelo Bruna Marquezine aproveitou o sábado (24) ensolarado para tomar banho de sol no Rio de Janeiro. Para alegria dos fãs, ela compartilhou o momento nas redes sociais deitada em uma lancha na orla da cidade maravilhosa.

A atriz compartilhou com os seguidores o passeio com vídeos nos stories do Instagram e fotos que chamaram a atenção pela paisagem e pelo corpo de Bruna.