Bruna Linzmeyer pinta o cabelo de verde antes de estreia de 'Pantanal'

A atriz Bruna Linzmeyer mudou totalmente o visual antes da estreia da novela "Pantanal", da Globo. A artista pintou o cabelo de verde e adotou um corte mullet, que ficou conhecido nos anos 80, caracterizado por ser curto nas laterais e mais longo na nuca.

"Investigando minhas caras", escreveu Bruna no vídeo em que mostrou o novo visual. Ela aparece no vídeo pintando o próprio cabelo e agradece à amiga que fez o corte.

Em "Pantanal", ela fará Madeleine que se envolve com o protagonista José Leôncio (Renato Góes/ Marcos Palmeira), filho de Joventino. Bruna dividirá o papel com Karine Teles em fases diferentes da vida da personagem. Madeleine tem um filho com José, Jove, no Pantanal, e depois volta para o Rio de Janeiro. O menino cresce pensando que o pai havia morrido.

Recentemente, Bruna também falou sobre as inseguranças que envolvem o papel dela na novela. "Estou morrendo de medo. Acho que não estou fazendo bem. Acho que tem cenas que eu fiz bem e acho que tem outras que eu não estava concentrada o suficiente", desabafou a atriz em vídeo postado no Instagram.

Na publicação, ela ganhou o apoio de colegas, como Maria Ruy Barbosa e Karine. A outra atriz de Madeleine consolou a colega: "A gente cresce, os anos passam, amadurecemos e ganhamos experiência, mas para sempre teremos essa sensação às vezes".