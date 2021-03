‘Brasileiras devem sentir orgulho do bumbum’, diz Urach em ensaio sensual

Andressa Urach comemorou o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta segunda-feira, 8, realizando um ensaio bastante sensual. Mais do que exibir as belas curvas, a modelo fez questão de deixar uma mensagem da importância do amor próprio ao público feminino.

“Tenho orgulho do meu corpo e do meu bumbum. Aliás, todas nós, brasileiras, devemos ter orgulho do nosso bumbum, ele é empoderador e está dominando o mundo”, afirmou, na publicação feita no instagram.

"Podemos ser o que quisermos, e participar de um concurso de bumbum é a maior prova de liberdade que poderíamos ter. Estou muito feliz em poder voltar para o concurso Miss Bumbum Brasil depois de nove anos. Agora eu posso dizer que me sinto mais mulher novamente", escreveu ainda Urach, em referência à ter voltado ao concurso, agora como sócia e garota propaganda.