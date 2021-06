Christiane Torloni sobre luta pela Amazônia: 'Temos que lutar muito'

Atriz e ativista ambiental, Christiane Torloni fez um alerta sobre a importância de lutar pela Amazônia. A famosa aproveitou seu discurso após se apresentar na "Super Dança dos Famosos" e chamou atenção do público para a questão. Com informações do UOL.

“Lutamos por muitas boas causas nessa casa. Agora como a gente sabe está passando a boiada e temos que lutar muito mais que lutamos anos atrás. Somos guardiões da floresta, vidas indígenas contam, todas as vidas contam”, declarou.

Ela usou a expressão "passando a boiada" se referindo ao termo usado pelo Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. No ano passado, Salles disse que o governo deveria aproveitar o foco da mídia na pandemia para aprovar mudanças em regras ambientais.