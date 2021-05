Beiçola de 'A Grande Família' conta com a ajuda de amigo para sobreviver

O Beiçola de "A Grande Família", o ator Marcos Oliveira, conta com a ajuda de amigo e fã para sobreviver durante a pandemia. O ator de 64 anos, tem enfrentado dificuldades financeiras desde o início da pandemia da covid-19.

"Tenho um grande amigo que está na Europa e de vez em quando me ajuda comprando alguma coisa para eu comer. Um fã do interior de São Paulo fez uma vaquinha por lá e depositou um dinheiro para eu pagar minhas contas e ajudar na compra de comida também. Sou sozinho, não tenho família. Vivo apenas com minhas três cadelas. Não me chamam para nada, para nenhum trabalho. Quero ter oportunidade de fazer outras coisas", explicou Marcos, em entrevista ao podcast "Só 1 minutinho".

Marcos acredita que a situação financeira irá melhora quando ele conseguir sua aposentadoria. O ator passou por um cateterismo, em setembro de 2020, após sofrer um infarto agudo do miocárdio, e gasta bastante com medicamentos desde então.

"Vou dar entrada nos meus papéis agora no fim do mês, quando completo 65 anos. Quem sabe aí eu possa morar num sítio, construir minha casinha, ter uma horta. Mas não poderei parar de trabalhar. Só em farmácia gasto quase R$ 1 mil por mês", contou ele.