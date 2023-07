Atriz global e empresário casado estão se relacionando há dois meses, afirma colunista

Mais um caso de traição vem sendo exposto pelo jornalista Leo Dias. Segundo informações publicadas em seu site, o colunista afirmou que uma atriz global estaria se relacionando com um empresário milionário, que já se relacionou com outra atriz, e que atualmente é casado. O jornalista ainda afirmou que o homem esbanja uma imagem de “família perfeita” para pessoas próximas.

VEJA MAIS

Segundo as informações de Leo Dias, que não cita o nome dos envolvidos, o romance teria começado no início de junho, quando ambos estavam em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na época, a atriz havia acabado de terminar um relacionamento que durou cerca de cinco anos.

O jornalista também afirmou que o “casal” se encontrou recentemente em Fernando de Noronha. Ele teria viajado para comemorar seu aniversário com amigos, como disfarce, enquanto a atriz se hospedou em um local diferente para não levantar suspeitas.

Além disso, o empresário e a atriz misteriosa - que foi contratada por uma plataforma de streaming recentemente - foram vistos juntos em um festival no Rio de Janeiro, mas se separaram no momento de tirar fotos oficiais. Leo Dias ainda revelou que o homem, que é casado desde 2017, teria viajado no início do mês com a família para curtir o verão europeu e não levantar suspeitas sobre o caso.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)