Friends, Gossip Girl e Um Maluco no Pedaço deixarão a Netflix na próxima quinta

A Netflix anunciou nas redes sociais do streaming, na tarde desta quarta-feira (23), que a partir do dia 31 de dezembro as séries Friends, Um Maluco no Pedaço e Gossip Girl não farão mais parte de seu catálogo de seriados.

"Obrigada por todas as risadas, fofocas e cafés. Eu tentei, gente. Mas só temos até o dia 31 de dezembro para rever Um Maluco no Pedaço, Gossip Girl e Friends", diz a postagem, no Twitter.

Obrigada por todas as risadas, fofocas e cafés. Eu tentei, gente. Mas só temos até o dia 31 de dezembro para rever Um Maluco no Pedaço, Gossip Girl e Friends. — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 23, 2020

Os internautas que são fãs do seriado americano subiram a palavra “Friends” como um dos assuntos mais comentados do Twitter na tarde de hoje. Muitos estão indignados com a plataforma de streaming e fizeram até memes com a situação. Veja a reação:

tirar um maluco no pedaço tinha q ser considerado crime — takaki '^ (@vxtakaki) December 23, 2020

e tu vai pagar minha terapia pq eu so tinha friends pra me faze sorri — dois dias bridgerton (@okayhjade) December 23, 2020

Qual foi Netflix não tira um maluco no pedaço não, quero que meus filhos vejam, meus netos, os filhos do meus netos, e vai demorar um pouco pra eu ter tudo isso, pq só tenho 16, o resto pode tirar menos um maluco no pedaço, faz a boa ae por favor — JO0J ❄️🥶🔥... (@JovemJooJ) December 23, 2020