Arthur Picoli quebra o silêncio e abre o jogo sobre seu relacionamento com Carla Diaz

Arthur Picoli foi convidado para participar do “Encontro” da última terça-feira (1º). Na ocasião, ele foi questionado por Fátima Bernardes sobre um assunto que repercutiu enquanto ele estava confinado no “BBB 21”: seu relacionamento com Carla Diaz.

Sem cerimônias, a apresentadora quis saber qual o status de sua relação com a atriz.

O instrutor de crossfit, então, abriu o jogo e contou como as coisas estão entre ele e a loira.

Arthur revelou que ele e a artista já haviam conversado, mas a distância estava atrapalhando.

"A gente já conversou sim, nos falamos... Mas, por conta do trabalho, muita correria. Ela no Rio e eu em Conduru. É isso o que eu posso dizer", contou o capixaba.

A apresentadora confessou que gostaria de saber mais sobre o envolvimento dos dois: "Você está me enrolando, hein?!".

Assista: