Ariadna relembra 'No Limite': 'Bafo de defunto, cecê, caspas, unha podre'

Ariadna Arantes usou seu perfil no Instagram para publicar uma imagem de antes de sua participação no reality show “No Limite”. No clique, ela aparece em Saint Tropez, na França, longe do sufoco do programa.

"Depois de dias com um cheiro de cecê babado, várias caspas, unhas podres, bafo de defunto, com ranço no rego e dias difíceis em No Limite, um #tbt pra eu lembrar da existência de minha dignidade [risos]. Linda e plena em Saint Tropez ano passado", escreveu na legenda.

Os seguidores se divertiram com o desabafo de Ariadna: "Tô rindo com respeito. Você foi incrível", afirmou um; "Eu só lembrava disso, mulher! Tão diva na Europa, o que é um meme rolando na duna perto disso?"; disse outro; "As unhas de quem cavou um túnel", comentou mais um.