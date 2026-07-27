Após desistir de fazer conteúdo adulto, ex-BBB paraense se muda para São Paulo para recomeçar a vida

O ex-BBB paraense Marcus Vinícius Brito revelou que decidiu se mudar de Belém para São Paulo, com o propósito de recomeçar a vida e tentar fazer sucesso, de forma honesta, com o seu perfil no Instagram. O jovem, que participou da edição 24 do reality show, construiu uma amizade com a ex-BBB Gizelly Bicalho, com quem contou para receber incentivos e conselhos sobre a formação de carreira fora do programa.

Na última semana, Marcus revelou que estava com dificuldades para encontrar oportunidades no ramo artístico e que até chegou a receber propostas para produzir conteúdo adulto e divulgar casas de aposta. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gizelly aconselhou o amigo. “Falei para ele não ter vergonha de expor a vulnerabilidade dele. Ele está passando por um momento difícil e eu já estive no fundo do poço”, disse.

Em seguida, ela o fez desistir da ideia de produzir conteúdos em plataformas +18. “Ele ia fazer conteúdo adulto e eu falei: ‘Você não vai fazer isso se você quer ter uma carreira de ator, de influenciador e fechar publicidade' (...) Ele falou: ‘Gizelly, eu não tenho mais dinheiro, eu tenho R$ 180 para passar o mês e arrumei um saco de pão, queijo e mortadela’. Aí eu disse: ‘Você vai comer isso e vai falar sua verdade na internet’”, contou.

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O sucesso após o Big Brother Brasil

Em fevereiro de 2025, o ex-BBB Marcus Vinicius contou ao "Sala de TV", do portal Terra, que conseguiu ter boa visibilidade logo após participar do programa, o que fez com que ele ganhasse diversas oportunidades de publicidade nas mídias sociais. Mas, com o tempo, esses contratos foram acabando, e o paraense, assim como a maioria dos participantes do reality, caiu no esquecimento do público.

Assim, com a perda de visibilidade e o afastamento de fãs, as marcas começam a ter um desinteresse pelos ex-BBBs que estão mais longe da mídia e passam a investir em outros que se destacaram mais, geralmente os finalistas da edição. É por isso que muitos famosos que saem do Big Brother investem em conteúdos adultos e divulgação de bets, o que quase aconteceu com o paraense que optou por mudar os rumos de forma honesta.