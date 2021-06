Após cancelamento, Karol Conká lança programa sobre saúde mental

Depois de todas as polêmicas no “BBB 21”, a cantora Karol Conká está engajada em várias causas ligadas a saúde mental. Mesmo depois de sofrer um “cancelamento” na Web, por conta de sua postura no reality, a rapper anunciou que estreará um programa em suas redes sociais. Com informações de Fofocalizando.

O "Vem K" irá estrear nesta terça-feira (15) e abordará diversas pautas, como depressão e ansiedade. "Sempre tratei na minha carreira de temas que são tabus, seja nas letras que componho, seja nos projetos editoriais aos quais me associo. Não poderia ser diferente no meu primeiro projeto de conteúdo 100% autoral", disse Karol.

Ela disse que pretende ajudar e compartilhar com outras pessoas a importância de cuidar da mente: "O tema não poderia ser outro. Estou vivendo tão intensa e profundamente esse processo de entendimento das minhas feridas psíquicas, e o quão importante é cuidarmos de nossa saúde mental, que seria até egoísmo meu não dividir essa jornada tão transformadora com vocês", concluiu.