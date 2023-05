Aniversário da Gretchen: fatos que comprovam que a artista é paraense

Hoje, 29, é aniversário da Rainha do Rebolado, Maria Odete Brito de Miranda de Souza, a Gretchen. Nascida no Rio de Janeiro, a artista tem muito do Pará em si. Mesmo que ela tenha se despedido do Estado, as pessoas não conseguem esquecer essa 'paraense nata'.

Digo isso, porque muitas vezes a cantora provou que era paraense sim, seja pelo jeito que arrumou treta ao defender a sua moradia ou pela devoção por Nazica. Além disso, em fevereiro do ano passado, ela recebeu o título de Cidadã Paraense.

Mas antes disso ela já era bem paraense e eu posso provar!

1 – FILHA PARAENSE

Valentina Miranda, a filha caçula de Gretchen, é paraense. Ela adotou a adolescente quando ainda era uma criança, em Belém, no Pará.

2 – AMOR PARAENSE

Foi em Belém, durante o Círio de Nazaré, que Gretchen encontrou o amor. Em 2020, ela começou a namorar o saxofonista Esdras de Souza.

3 – CASAMENTO

No Pará, Gretchen e Esdras já realizaram algumas cerimonias para oficializar a união, e também já renovaram os votos por aqui. O primeiro casario foi um festão, com direito a pôr-do-sol, depois teve em Salinas, nordeste paraense, e até cerimonia indígena.

Gretchen e Esdras Souza tiveram uma cerimônia indígena na Pajelança, na Ilha do Marajó, no Pará.

4 – LIVES

Durante a pandemia, Gretchen e Esdras fizeram algumas lives. O músico tocava e ela cantava, além disso, eles mostraram muita desenvoltura durante as danças. Além disso, eles sempre faziam as trends do Tik Tok.

5 - TRETAS

Como boa paraense, Gretchen brigou pelo direito de ter tranquilidade em casa. Morando no bairro do Jurunas, a artista arrumou algumas tretas para viver em paz no lugar que escolheu. Mas depois de muitos BOs, no sentido real da palavra, ela desistiu e se mudou para a Europa.

6 – VERÃO AMAZÔNICO

Vaidosa, Gretchen aproveitava o sol, que dura no Pará o ano todo, para manter o bronzeado em dia. Com um corpo escultural, a artista não dispensava a ousadia nas suas redes sociais aproveitando o Pará para fazer o clique. O local preferido dela era Salinas, a artista compartilhava sempre no seu perfil no Instagram seus momentos de lazer na cidade. Inclusive, ela levou toda a família para conhecer Salinas, incluindo a irmã Sula Miranda.

7 – CIDADÃ PARAENSE

Pela primeira vez na história, Gretchen recebeu esse tipo de título. Ao se tornar Cidadã Paraense ela fortaleceu a vontade de fazer mais pelas mulheres paraenses e ajudar, inclusive, no combate à violência doméstica. A cerimônia na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

8 – PROMESSA PRA NAZINHA

Como boa devota de Nossa Senhora de Nazaré, Gretchen fez inúmeras promessas para Nazica. Era comum ver a artista no Círio de Nazaré mostrando toda a sua devoção, inclusive, ela já chegou a ir na corda.

Em 2021, ao lado do marido, ela estava com o pé quebrado, mas fez o trajeto inteiro da procissão com pedaços de corda e levando uma casa de cera. Na ocasião, ela agradecia pelo casamento com Esdras e comemorava o fato de ter se "libertado do ex-marido", já que ela conseguiu vender um apartamento que tinha com ele em Portugal e conquistado a sua casa em Belém.

No ano passado, ela pagou a promessa de cura da amiga Simony. A amiga que luta contra o câncer, recebeu orações de Gretchen durante toda a procissão do Círio.

9 – SHOWS POR BELÉM

Gretchen se orgulhava em dizer que morava no Jurunas, por diversas vezes ela compartilhava que gostava bastante do bairro porque sentia que podia fazer tudo a pé, já que próximo da sua residência tinha supermercado, shopping, entre outros. Assim como ela, os paraenses adoravam encontrar a cantora nos lugares mais inusitados da capital paraense.

Outra coisa boa de ter Gretchen em Belém, era a possibilidade de sempre ter show dela. A cantora entregava tudo nas suas apresentações: rebolado, looks bonitos e sintonia com o marido.

10 - CLIPE EM BELÉM

Com um look regional, Gretchen e Esdras gravaram o clipe da música "Fênix do Amor". O casal parou a rua Santo Antonio, esquina com a avenida Presidente Vargas, bairro da Campina, para realizar a captação das imagens.

11 – ADEUS AO PARÁ

Em março de 2023, Gretchen deixou o Pará. Em live com o Grupo Liberal ela chorou ao falar dessa despedida, já que ela tinha lutado bastante para permanecer na sua casa. Atualmente, ela mora na Europa com Esdras.