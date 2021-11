Anitta publica ‘spoiler’ do ‘suposto’ look usado em videoclipe gravado em Belém

A cantora Anitta está deixando os fãs na expectativa para a gravação do conteúdo audiovisual, nesta segunda-feira (29), no Ver-O-Peso, em Belém. Para saciar a ansiedade dos internautas, ela publicou um breve ‘spoiler’ dos acessórios que irá usar para compor o visual no clique.

Nos Stories, a morena postou uma foto das mãos com as unhas grandes e pintadas de vermelho. Para compor o look completo, Anitta aparece usando uma pulseira com anéis de prata que juntos formam o conjunto de ossos das mãos. Confira:

Reprodução\ Instagram