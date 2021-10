Anitta fala sobre carreira e desejo de ter filhos

A cantora Anitta, com 28 anos, atualmente está focada em sua carreira internacional. Na última quinta-feira (15), por exemplo, ela lançou o hit Faking Love, em parceria com a rapper norte-americana Saweetie. Apesar do sucesso no mundo da música, a artista não esconde seus planos de dar uma pausa na carreira e ter filhos.

Na sexta-feira (15), a famosa concedeu uma entrevista à imprensa brasileira para falar sobre o single recém-lançado e também comentou sobre esses planos de fazer uma pausa na vida profissional antes dos 35 anos. “Os planos estão mantidos. Eu quero dar uma pausa, ficar quietinha, passear bastante, ter filhos, uns bonecos (risos) e é isso aí.”, garantiu Anitta.

E por falar na vida pessoal, a cantora conta que, mesmo com muito trabalho, ela ainda tem encontrado tempo para curtir as noitadas em Miami, nos Estados Unidos, onde ela está morando.