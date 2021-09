Anitta diz que está perdendo muito dinheiro; saiba mais

Anitta revelou que investir em sua carreira internacional tem lhe custado muito caro. Segundo a 'poderosa', desde que decidiu deixar o país ela tem perdido dinheiro. Com informações do Metrópoles.

“O obstáculo maior para uma carreira internacional é abrir mão do que você já tem no Brasil. Deixo de ganhar muito dinheiro porque tenho que parar meus trabalhos lá”, disse a cantora, em entrevista.

“Você arrisca uma carreira que você construiu. Se falhar, vão dizer que você não conseguiu e arriscou tudo. Se não acontece, posso perder tudo que conquistei no Brasil. É preciso muita coragem”, continuou. A funkeira está morando atualmente nos Estados Unidos.

Ela afirmou que está recomeçando do zero. “Não adianta chegar aqui fora achando que você é grande. Não dá para entregar aqui o que entrego no Brasil. Tem que começar pequenininho. Aqui eu não sou ninguém, ainda estou começando. Não dá também para ser cabeça dura e não querer mudar. Você adapta seu produto ao novo mercado”.