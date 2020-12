Ana Maria Braga mostra ao vivo que sabe dançar funk no 'Mais Você'

Ana Maria Braga mostrou que sabe dançar o passinho de funk. Após um vídeo ter viralizado no Tik Tok, mostrando uma moça aprendendo a dançar o ritmo carioca com orientações de um áudio, que dizia coisas do tipo “pisa no chiclete” e “a criança é deste tamanho” para comandar os passos, a apresentadora do "Mais Você", decidiu abrir o programa da manhã desta quarta-feira (9) imitando a coreografia.

“O começo do funk eu já sei”, disse enquanto iniciava a dança. Ana fez alguns passos enquanto tocava a batida da música.

“Adorei! Poderíamos ter algumas aulas com ela. Vamos convidar para quando tomar a vacina ela vir no estúdio”, comentou ela, aos risos.

Ana Maria fazendo esse passo a passo é a melhor coisa que você vai ver nessa manhã! 😂😂😂 #MaisVocê pic.twitter.com/ww1skFOZ0D — Globo em 🏠 (@RedeGlobo) December 9, 2020

Os internautas não deixaram o momento passar em branco e usaram as redes sociais para comentar sobre o ocorrido. “Bom dia com Ana Maria dançando funk no programa”, disse um. “Ana Maria tentando dançar igual a moça sou eu tentando fazer tutoriais de receita”, disse outro.