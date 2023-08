Ana Carolina relembra o momento em que viu Cássia Eller pelada; entenda

A cantora Ana Carolina, de 48 anos, relembrou um episódio marcante em sua vida no programa "Caldeirão com Mion" da Globo. Ela contou como viu a também cantora Cássia Eller pelada e elogiou a coragem e destemor da artista.

Ana Carolina estava falando sobre a importância de Cássia em sua vida. No início da carreira, quando ainda não tinha contato com a artista, Ana tinha apenas uma amiga em comum com Cássia. Ana se hospedou na casa da intérprete de "Segundo Sol". Naquela noite, elas dormiram em colchonetes e, pela manhã, foram surpreendidos com Cássia pelada pela casa.

VEJA MAIS

Sem hesitar, Cássia Eller atravessou a sala completamente nua, deixando Ana Carolina impressionada e maravilhada com a atitude da cantora. Ana também que, como fã, ficou ali sentada, observando a cena, e ouviu o quão destemida era. 'Pô, cara, ela é bamba mesmo'", declarou.

No programa, Ana Carolina também aproveitou para falar sobre o espetáculo "Ana Canta Cássia: Estranho seria se eu não me apaixonasse por você", em que presta uma homenagem à cantora falecida em 2001. Ela revelou que se entregou "de corpo e alma" ao montar o show, que não é apenas um cover, mas uma interpretação pessoal do repertório de Cássia.