Carnaval de Belém 2025: Mocidade Olariense é a primeira escola a desfilar em ensaio técnico

A Mocidade Olariense abriu o primeiro ensaio técnico do Grupo Especial do Carnaval de Belém 2025, levando samba e muita energia à passarela da Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, na noite desta quarta-feira (12). Este ano, a escola entra na avenida com o enredo “A revolta das Icamiabas: um delírio fascinante em defesa do reino das pedras verdes”, prometendo encantar o público com sua narrativa e visual.

A escola é uma das quatro agremiações que participam do primeiro dia de ensaio técnico, ao lado do Rancho, Deixa Falar e Embaixada. De acordo com o regulamento, cada uma terá uma hora para se apresentar. Os ensaios continuam nesta quinta-feira (13), dando início à contagem regressiva para o desfile oficial, que acontece às 22h de sexta (14) e às 21h de sábado (15).

Bateria da Mocidade Olariense (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Prestes a completar meio século de existência, a escola de samba, que retorna ao Grupo Especial este ano, levará a sustentabilidade para a avenida, alinhando-se à temática do Carnaval, que faz referência à COP 30 – maior evento global sobre mudanças climáticas que, este ano, será realizado em Belém. Para contar essa história, a agremiação contará com 1.200 integrantes.

O enredo da Mocidade Olariense neste ano traz uma abordagem única sobre a Amazônia e suas defensoras. “É bem diferente porque vamos falar da montanha, da defensora da Amazônia do passado, e também das mulheres brasileiras que protegem a floresta no presente”, explica o presidente da escola, Jair Apollo.

Ele destaca que a figura feminina terá um papel central no desfile, exaltando tanto as Icamiabas, guerreiras indígenas que protegiam a região, quanto as ativistas contemporâneas. “A mulher vai se fazer muito presente no nosso desfile, como defensora da Amazônia e da cultura da nossa região”, diz.

O tema também dialoga com a proposta do governo estadual, que incentivou a escola a abordar a sustentabilidade amazônica no Carnaval.

Confira a ordem das agremiações do Grupo Especial

Dia 14/03/2025 – Sexta-feira

22h – Mocidade Olariense

23h15 – Rancho Não Posso Me Amofiná

23h20 – Deixa Falar

1h45 – Embaixada do Império Pedreirense

Dia 15/03/2025 – Sábado

21h – Boêmios da Vila Famosa

22h15 – Acadêmicos de Samba da Pedreira

23h30 – Império de Samba Quem São Eles

00h45 – Piratas da Batucada

02h00 – Bole-Bole