Carla Diaz e Arthur Picoli podem ter motivo para comemorar o Dia dos Namorados

Carla Diaz e Arthur Picoli estariam vivendo um romance fora do “BBB 21”, segundo o jornal Extra. Os dois tentam se acertar após altos e baixos vividos dentro do reality e não querem que o relacionamento seja público novamente. Os vizinhos de Athur já viram Carla entrando e saindo da Vila do Pan, conjunto de prédios feitos na época dos Jogos Panamericanos no Rio e destinados à moradia , onde Arthur mora.

Na última terça-feira, 8, durante uma live com Gilberto, Pocah e Thais, Carla foi focalizada enquanto Arthur estava online. Ambos ficaram bem desconcertados e reacenderam a torcida dos fãs. Segundo amigos do crossfiteiro, ele não estava brincando quando disse que estava apaixonado por Carla, que decidiu, aos poucos, dar uma nova chance a Arthur.