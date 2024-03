Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank celebram 14 anos de união com foto nus; veja

Nesta quarta-feira (13), Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão completando 14 anos de casamento, e o ator celebrou a data fazendo uma homenagem à esposa com um álbum de fotos no Instagram, com vários momentos da relação. Entre as imagens, chama atenção uma em preto e branco do casal em meio à natureza, feita por Jorge Bispo, além de outros registros do casal ao longo da relação, acompanhadas por uma declaração apaixonada de Bruno à esposa, com quem tem três filhos: Titi, Bless e Zayan.

"Oficialmente, 14 anos juntos. No coração, uma vida inteira. Eu não lembro de como era a vida antes de você chegar. E nem quero saber. A minha melhor versão é com você ao meu lado. E quero ser o mesmo pra você", escreveu Bruno, de 41 anos, sobre a esposa, de 37.

Para celebrar 14 anos de união, o ator fez uma homenagem à esposa com um álbum de fotos no Instagram. (Instagram / @brunogagliasso)

E continuou: "Amo cada detalhe de você. Cada coisinha que construímos nessa quase uma década e meia. Nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossas carreiras… A gente se fortalece, se cuida, se bica, se estranha e depois se ama de novo. E de novo. E de novo. A vida é boa com você. A vida é boa porque tenho você. E você tem a mim. Que venham mais 14. Que venham mais 140. Que venha a eternidade. Pronto. É esse o tempo que quero passar com você: para sempre. Você aceita? 💍 Te amo, @gioewbank. Muito mesmo. Feliz nós dois ❤️”, publicou o ator.

Não demorou muito para que amigos do casal comentassem com parabéns e muitos elogios aos artistas. "Lindos", disse Deborah Secco. "Amo esse casal", afirmou Duda Beat. "Parabéns para vocês", desejou Fernanda Gentil, vizinha do ator e da apresentadora no Rio.