Bruna Marquezine encanta fãs com cliques paradisíaco no Ceará

Bruna Marquezine está tirando uns dias de descanso na praia de Taíba, no Ceará. Ela usou as redes sociais ontem (20) para compartilhar com os seguidores os cliques de sua viagem. Os registros que mostram o corpão da atriz chamaram atenção de fãs e seguidores famosos.

Na sequência de fotos postados no Instagram, Bruna aparece mostrando os passeios de jipe nas dunas e o mergulho. “Post qualidade”, brincou ela na legenda.

"Carrossel de beleza, moda, turismo, natureza e automobilismo", disse a modelo Carol Trentini. A beleza da atriz também foi destacada na sequência de imagens. "Meu Deus, que mulher maravilhosa", afirmou uma das fãs. "E que qualidade, hein?", questionou outra.

"Bruna como vc foi parar nessa árvore?????", questionou Maisa Silva. "Que sonho", elogiou o influencer Victor Oliveira. "Ceará, meu país", comemorou o youtuber Max Petterson.

No domingo (19), Bruna Marquezine estreou o seu canal no Youtube. No primeiro vídeo publicado, a atriz mostrou os bastidores de sua participação no MTV Miaw de setembro.