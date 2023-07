Britney Spears fará retorno musical ao lado de Will.i.am., diz site

A cantora Britney Spears fará seu retorno musical ainda neste mês de julho, ao lado do cantor Will.i.am., ao menos é o que os fãs estão esperando, devido as informações publicadas pelo tabloid do Reino Unido, “The Sun”. Confira!

Segundo o jornal, Britney Spears possivelmente lançará com Will.i.am, do Black Eyed Peas. Os dois seriam amigos de longa data e estariam planejando um trabalho juntos. “Britney e Will têm muito amor e respeito um pelo outro e realmente confiam no julgamento musical um do outro. Will há muito tempo é o apoiador número 1 de Britney e ele quer vê-la ter sucesso. Ambos estão entusiasmados por lançar esta faixa surpresa e sabem que os fãs vão adorar“, escreveu The Sun.

Se a informação for confirmada pela cantora ou cantor, este será o primeiro lançamento de Britney desde 2017, quando fez a parceria de “Hold Me Closer” com Elton John e a finalização do seu álbum de estúdio, “Glory“.