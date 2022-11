'Bricádiquê: Grupo apresenta espetáculo que interfere no cotidiano do Guamá, Terra Firme e Jurunas

Misturando histórias reais e fictícias, o Grupo de Teatro Trupe Teia apresenta o espetáculo “Brincádiquê”, nas ruas de Belém. Os bairros do Guamá, Terra Firme e Jurunas recebem nos dias 16, 17, 18 e 19 os atores e atrizes que, por meio da brincadeira, da poesia, da comicidade e da palhaçaria apresentam um show que interfere no cotidiano da rua e das pessoas para discutir o direito à cidade, acesso à cultura e a cidadania.

A artista brincante e produtora cultural, Alana Lima, 29 anos, conta que o espetáculo surgiu por meio de pesquisa, onde desenvolveram reflexões sobre a cidade, a periferia e a relação com o território. "O teatro é uma linguagem, que reúne todas as artes e é capaz de nos estimular a criatividade, a sociabilidade, o sensível, a expressividade de muitas formas. Para as pessoas da periferia, que muitas vezes não acessam os espaços de arte, o teatro é uma forma de expansão da realidade, de ressignificar o próprio mundo, de romper os muros que são impostos socialmente", destacou.

O espetáculo “Brincádiquê”, montagem que se cria e se apresenta pelas ruas da periferia de Belém. Atores interagindo com a população do bairro do Guamá. (Reprodução / Rafael Monteiro)

Ressalta ainda, que o espetáculo circula pelos bairros do Guamá, Terra Firme e Jurunas, para promover essa inclusão social, mas também para ajudar as pessoas a saírem da rotina. "Por isso o espetáculo traz à tona elementos da rotina de pessoas da periferia, histórias reais que coletamos de pessoas que viveram suas vidas em bairros periféricos e têm relações profundas com a comunidade. A linguagem e a musicalidade também são elementos cotidianos muito fortes no Brincádiquê", ponderou.

A Trupe Teia existe desde 2019, e estão completando três anos este ano, diz Alana. A equipe é composta por cinco membros, que estão desde a idealização do grupo, conta. "Fomos desenvolvendo uma pesquisa e uma prática própria do que queríamos fazer enquanto artistas na cidade e o Brincádiquê é a principal manifestação disso", declarou.

Questionada sobre o que o público pode esperar e quais mensagens dialogam com o espetáculo e a interação social, a artista diz que é um espetáculo diferente de tudo o que o público já conhece. "Pode esperar um espetáculo diferente de tudo que já conhece, com comicidade, brincadeira, música e movimentação social, um espetáculo muito participativo. O Brincádiquê conta com uma atriz convidada, a Dalila Costa, que é multiartista e depois que ela veio a gente potencializou muito mais o processo. Além disso, estamos em parceria com o Centro Comunitário Limoeiro, a Biblioteca do Tucum e o Centro Comunitário Helena Dias, o que por si só já representa muito do que queremos e acreditamos com o espetáculo", explicou.

"A mensagem que a gente quer deixar é a de pertencimento e valorização de territórios socialmente marginalizados, como as periferias e de pertencimento. Ressignificar a ideia de que a periferia é espaço de violência e criminalidade e fortalecer as manifestações culturais, populares, a força comunitária nos bairros periféricos. É um espetáculo para todas as idades", finalizou.

Serviço

Evento: Espetáculo Brincádiquê

14/11 - 17h30 - Passagem Limoeiro, no bairro do Jurunas

15/11 - 9h - Biblioteca do Tucum, no bairro do Guamá/Terra Firme

15/11 - 20h - Praça Benedito Monteiro, no bairro do Guamá

19/11 - 17h - Praça Helena Dias, no bairro do Jurunas