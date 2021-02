Boninho pede ajuda para escolher participantes de ‘No limite’

José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, usou o Twitter para envolver ainda mais o público e criar um clima de expectativa quanto à nova edição do programa 'No Limite', que voltará em nova versão produzida pela Globo, mas, ainda sem previsão de estreia.

A primeira temporada do reality foi ao ar de julho a setembro de 2000 e teve quatro edições, apresentadas pelo jornalista Zeca Camargo, idealizador da versão brasileira junto com Boninho, com episódios exibidos sempre aos domingos. Baseado na produção norte-americana Survivor, da rede CBS, o reality show de aventura reunia 20 pessoas comuns que eram levadas a um ponto inóspito do Brasil e submetidas a situações que exigiam resistência física e psicológica na disputa por um prêmio em dinheiro.

"Há mais de 20 anos eu fazia parte de uma jornada que eu não imaginava o quanto mudaria a minha vida. Produzimos o primeiro reality brasileiro! O ‘No Limite’ trouxe para a televisão brasileira um formato que veio para ficar e se transformou numa paixão nacional. Um sentimento que divido com o público", escreveu Boninho.

A gente não para!! Vem aí um novo No Limite na @redeglobo @negociosglobo sabe tudo que vai acontecer!!! O Spoiler é deles 🥰 https://t.co/A4RaDZR5OA — J.B. Oliveira (@boninho) February 25, 2021

No embalo do sucesso do BBB 21, que este ano vem batendo sucessivos picos de audiência, a emissora confirmou na última quarta (24) que estava preparando outro reality para exibir ainda ano, sem dizer exatamente qual e como seria. A coluna Zapping, da jornalista Cristina Padiglione, na Folha de S. Paulo, cogitou que a ida de Marcos Mion para a Globo, dada como certa, seria justamente para apresentar o novo programa.

Porém, hoje, Boninho acabou com o suspense e confirmou a retomada do primeiro reality da Globo. "A volta do ‘No Limite’ é um desejo antigo, meu e de muita gente. E mais um capítulo nessa história apaixonante que é produzir um reality trazendo sempre novidades", disse. Entre as principais especulações está a de que o programa contará com ex-BBBs como participantes.

No Limite. Qual ex-BBB você quer ver? Ainda não escolhemos ninguém!! @RedeGlobo @NegociosGlobo façam suas apostas... — J.B. Oliveira (@boninho) February 25, 2021

