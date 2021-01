Boninho faz suspense e cria segundo mistério para ‘BBB 21’: ‘14 participantes direto da casa’

O Big Brother Brasil começa no próximo dia 25 de janeiro, mas ontem (19) os fãs do reality show puderam conferir a lista dos 20 participantes confirmados para o programa. Mas, engana-se quem achou que as surpresas acabaram depois das revelações. Boninho usou as redes sociais para criar outro enigma na cabeça dos internautas.

Em um novo vídeo publicado na tarde desta quarta-feira (20), o Big Boss explicou os números e as letras do post anterior, mas afirmou que apenas 14 participantes estarão "direto na casa", sendo que na última terça foram apresentados todos os participantes.

"20 participantes no 'BBB 21', quatroze deles direto na casa", diz o vídeo, que segue explicando as letras que representam os nomes de todos os participantes anunciados.