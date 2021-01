Bella Thorne defende ator acusado de canibalismo e estupro

Após o vazamento de uma suposta conversa entre o ator Armie Hammer e uma mulher, foi iniciada uma polêmica sobre canibalismo e estupro. Nesta quinta-feira (14), Bella Thorne usou o Instagram para defender o colega das supostas acusações. "Sinceramente, não consigo acreditar nisso. As pessoas são loucas para criar notícias falsas sobre isso. Não podem deixar o pobre homem e a família dele em paz. De jeito nenhum ele é um canibal", afirmou.

A atriz ainda afirmou que as alegações seriam relacionadas à fantasia sexual e não ao canibalismo em si: "Além disso, há um milhão de prints falsos por aí."

Entenda o caso

Na madrugada da última segunda-feira (11), um perfil no Instagram divulgou prints de mensagens que teria trocado com o astro de Hollywood, famoso por seu papel no filme "Call me by your name" ("Me chame pelo seu nome", na versão brasileira).

Em um dos prints, Armie teria escrito: "Excitado ao pensar em segurar seu coração na minha mão, controlando quando ele bate. Eu sou 100% canibal, quero comer você. É assustador admitir isso. Nunca admiti antes. Eu já tirei o coração de um animal vivo e comi enquanto estava quente".

Em outra mensagem, ele teria dito: "Você é minha! Ouviu? Diga agora! Diga que você é minha. M-i-n-h-a! Eu sou seu dono, e serei para sempre. Preciso do seu sangue, eu desejo ele. Você me dá seu sangue amanhã?".

A pessoa aparece respondendo: "Esse assunto... De novo? Isso é meio intenso". Em seguida, ele envia: "Eu sou intenso. Preciso do seu sangue, quero que me alimente com ele".

Em um print diferente, Hammer supostamente aparece falando sobre estupro: "Você foi a versão mais intensa e violenta que já tive. Te estuprar no chão com uma faca contra você, qualquer outra coisa parecia entediante. Você chorando e gritando, eu em cima de você. Eu me senti um Deus. Nunca senti tamanho poder ou intensidade".

Os representantes do ator foram procurados pelo Daily Mail, mas não se manifestaram. A ex-namorada do ator, Courtney VuceKovich, usou as redes sociais para dizer que as histórias são verdadeiras.