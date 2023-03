‘Belém Tem Disso’ vira livro com mais de 60 ilustrações sobre a capital paraense

O livro "Belém Tem Disso" do jornalista, publicitário e ilustrador, Sérgio Bastos, será lançado hoje, 9, a partir 17h30 na livraria da Editora Paka-Tatu, na rua Bernal do Couto, 785, no bairro do Umarizal. São 66 desenhos de cenas de Belém, que foram pintadas em aquarela pelo artista. O livro já está à venda. A Redação Integrada de O Liberal conversou com o artista sobre o lançamento e a expectativa do encontro com o público.

Sergio Bastos está feliz com o lançamento do livro que reúne “crônicas pintadas”. Antes de virar um livro, a proposta começou com a ideia de desenhar o cotidiano de Belém, por meio do olhar de um morador comum, devido a oportunidade de ilustrar a campanha de lançamento do programa “É do Pará”, da TV Liberal. O artista revelou que essa parceria o motivou para seguir desenhando. "O projeto Belém tem Disso surgiu a partir de uma campanha publicitária criada para lançar o programa É do Pará, da TV Liberal, que eu ilustrei. Resolvi continuar desenhando e propus o projeto de uma coluna semanal ilustrada no jornal Liberal", disse.

O olhar de morador, atento ao cotidiano que vira arte, é um exercício praticado por Sérgio, que revelou o que mais gosta na capital paraense. "Gosto muito do jeito alegre e despojado do morador da cidade, dos seus prédios históricos, monumentos e praças", destacou.

Questionado sobre a escolha da técnica de aquarela para pintar, Bastos acredita que a técnica é perfeita para os tipos de desenhos que escolheu e o processo de fotografar o que deseja e depois reproduzir a pintura. "A aquarela é uma técnica que ajuda na elaboração de desenhos mais simples, como eu gosto. Geralmente produzo fotos do tema escolhido e faço o desenho com lápis e aquarela", concluiu.

Entre os artista que o inspiram, está o artista plástico brasileiro, Cândido Portinari, que pintou mais de cinco mil obras. Sérgio revela que há outros artistas e ilustradores que são referências para ele. “Um artista que admiro é mais artista plástico que ilustrador: Cândido Portinari. Ele sempre colocou o povo nas suas obras e isso me encanta nele. Outro artista é o Elifas Andreato, grande ilustrador e design gráfico. Autor das mais belas capas de discos produzidas até hoje no Brasil”, refletiu.

O lançamento será um momento de encontro com os admiradores do seu trabalho. Sérgio deseja que as pessoas apreciem o lançamento e reforçou o convite. "O lançamento do meu livro será quinta, 9 de março, das 17h30 às 21h30, na livraria da Editora Paka-Tatu, na rua Bernal do Couto, 785 (entre Generalíssimo e Dom Romualdo de Seixas), no bairro do Umarizal. Espero que as pessoas que curtem os desenhos compareçam ao lançamento. O livro tem quase 100 páginas e 66 aquarela", arguiu.

Já que a sua inspiração artística é Belém, Sérgio espera que as suas obras cheguem as pessoas e que possam promover reflexão e estimular o cuidado, além de manter viva as memórias da cidade. "A mensagem que deixo é que Belém é uma bela cidade, seu povo é muito acolhedor e bem humorado e espero que minha arte ajude a preservar esta memória da cidade", finalizou com uma mensagem aos leitores.

Galeria virtual de Sergio Bastos

Em seu canal no Youtube Sérgio Bastos tem uma galeria virtual, reunindo suas obras. São suas obras animadas em vídeos curtos, em geral, com 31 segundos. Entre eles está a série exibida pela TV Cultura, que apresentava os "Contos da Amazônia" por Sérgio Bastos, entre eles, o Mapinguari, a Matinta Pereira, o Boto, a Cobra Grande, o Curupira. Além de outras animações variadas sobre temas do cotidiano, à exemplo do Carnaval, um passeio no Mangal das Garças, a experiência de tomar o Tacacá e viver o Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

Para acessar a galeria é só visitar o canal no Youtube Sergio Bastos (@sergiobastosanima) ou clicando aqui.

Serviço

Lançamento do Livro: "Belém Tem Disso"

Data: 09/03, quinta-feira

Horário: 17h30 às 21h30

Local: Livraria da Editora Paka-Tatu, na rua Bernal do Couto, 785 (entre Generalíssimo e Dom Romualdo de Seixas), no bairro do Umarizal.

Valor do Livro: R$ 40,00

Mais informações: @sergiobastospinta

Galeria virtual de Sergio Bastos: https://www.youtube.com/user/sergiobastosanima/videos