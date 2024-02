Belém recebe a Mostra Cultura Livre com shows no Teatro Margarida Schivasappa

A Fundação Cultural do Pará (FCP) realiza a partir de hoje, 2, a "Mostra Cultura Livre", no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, em Belém. O evento ocorre até o dia 28 de fevereiro, em horários variados. O objetivo do evento é dar visibilidade e incentivo às produções artísticas de diversas áreas e divulgar propostas contempladas pelo Edital Cultura Livre,

Segundo a assistente cultural da FCP, Melba Lois, a escolha do teatro Margarida Schivasappa para sediar o evento é importante para sua divulgação. O espaço passou por reforma. “Aproveitamos reinauguração do espaço, entendemos que é uma grande forma de abrir as portas aos selecionados do nosso Edital Cultura Livre, o teatro é um espaço bastante almejado por toda a classe artística”, declarou.

A mostra busca impulsionar a criatividade, desenvolvendo, assim, a economia criativa do gerenciamento das carreiras artísticas. A Mostra Cultura trará diversas programações contempladas pelo edital. Os shows variam em todos os estilos musicais, como funk, MPB, carimbó, rock, entre outros. Ao total, acontecerão 25 espetáculos.

Edital Cultura Livre

Antes denominado de Pauta Livre, o projeto tinha como objeto a oferta de pautas em espaços da FCP (Teatro Margarida Schivasappa e Praça do Povo), nas Usinas da Paz e outros espaços, públicos e privados, existentes nos municípios paraenses, além de possibilitar o mapeamento da oferta de equipamentos culturais por todo Pará. O valor destinado às propostas foi de R$ 2,2 milhões, ofertando 40% dos prêmios a candidatos da Região de Integração do Guajará e 60% aos candidatos das demais regiões.

Confira a programação da primeira semana da Mostra Cultura Livre:

Sexta-feira (02/01):

20h: Bruno Habib e Banda

Valor do Ingresso: R$ 20,00

Sábado (03/01):

19h30: Avesso - Lado Zi, Lado Z, Lado B.

20h30: “Manto” show com participação de Lucas Guimarães

Valor do Ingressos: R$ 20,00 inteira, R$ 10,00 meia

Obs: O valor do ingresso serve para os dois shows

Domingo (04/02):

18h: “Os Falsos do Carimbó Com-Vida Ney Lima Pela Paz: O Lugar, O Momento & O Motivo!”

19h: Show de Carimbó do Guajará

Entrada Gratuita

Terça-feira (06/02):

19h45: Agora só falta você

21h: Apresentação do Cordão de Pássaro Colibri de Outeiro

Entrada Gratuita nos dois espetáculos

Quarta-feira (07/02):

20h: Nas entranhas do Soledade

Valor do Ingresso: R$ 10,00 inteira, R$ 5,00 meia

Quinta-feira (08/02):

20h: A Alegria do Samba

Valor do Ingresso: R$ 30,00

Sexta-feira (09/02):

19h30: Ultranova

Valor do Ingresso: R$ 10,00 + 1kg de alimento não perecível

Agende-se

"Mostra Cultura Livre"

Data: 02 a 28 de fevereiro

Horário: Conforme a programação

Local: Teatro Margarida Schivasappa (Av. Gentil Bittencourt, 650 - Batista Campos)