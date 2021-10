Já pensou viajar com o seu par à vontade para andar de mãos dadas? Nem todo mundo tem essa liberdade. Viajar em grupo de pessoas que pensam igual pode ser uma solução. Belém entra no roteiro do turismo LGBTQIA+ por uma representação local da agência Vôo Livre- Viagens entre iguais, que já organiza grupos de turismo no eixo Rio-São Paulo e no Nordeste. O assunto foi tema da recente edição do programa “Bob Show”, comandado pelo humorista Bob Fllay no portal OLiberal.com, que foi disponibilizada no último sábado, 23.

No programa, Bob Fllay entrevista o produtor cultural Luiz Lemos Júnior sobre a agência especializada. Ainda, Bob e a publicitária e produtora de OLiberal.com, Meg Martins, comentam sobre os novos títulos de embaixador e embaixadora do turismo LGBTQIA+ no Pará, que acabam de receber por meio da International Travel Association (IGLTA). O programa traz também também a drag Sachenka Top Diva falando sobre o concurso Top Drag, do qual Bob é padrinho.

“A proposta da agência de turismo é justamente a inclusão do LGBTQIA+ com todas as ramificações do mundo gay, com transporte, hotelaria e outros produtos e serviços especializados”, observa Luiz. Recente pesquisa da IGLTA feita junto a mais de 15 mil viajantes LGBTQIA+ pelo mundo, apontou o Brasil entre os cinco países com maior potencial de investimento em viagens no cenário pós-pandemia. Citando dado do Fórum de Turismo LGBTQIA+, Luiz destaca que esse público movimentou US$ 3 tri com turismo no mundo, em 2017.

“O segmento LGBTQIA+ tem poder de consumo nacional e internacional. É muito interessante colocar o Norte como roteiro. Belém tem beleza natural e pontos turísticos. Vamos credenciar hotéis, pousadas, hostels, restaurantes e boates com o ‘selo rosa’ (onde os LGBTQIA+ são bem recebidos). Vamos gerar emprego para trans, travestis e gays masculinos e femininos, oferecer treinamento e cursos de profissionalização em agentes turístico, guias turísticos e hotelaria”, conta.

“Eu estou muito feliz e honrada com o convite para ser embaixadora do turismo LGBTQIA+ no Pará. Trabalho com esse público desde o início da minha carreira quando produzi a Sheila Gasparetti (personagem da Rádio Liberal interpretada pelo locutor Alberto Julier, em 1994), que foi um dos maiores sucessos do rádio paraense. Na produção do Pará Folia, eu trabalhava com uma equipe de drags que me ajudava a deixar o evento apoteótico”, recorda Meg.

Bob Fllay também ficou emocionado com o reconhecimento: “Eu me sinto lisonjeado. Quem convive comigo percebe o carinho com que eu trato cada pessoa do meio LGBTQIA+. Eu sei o que essas pessoas sofrem com a discriminação porque a minha mãe é lésbica, sofreu preconceito a vida inteira e eu sempre a defendi. É um pessoal muito animado”.

No próximo dia 1º de novembro, haverá a festa de lançamento da agência em Belém com o tema Halloween Brega, no Bar Municipal, às 21 horas, com atrações de performances e show do cantor João da Hora. Ingressos antecipados pelo (91) 98205-5913 e (91) 98367-7833 (Whatsapp). Na ocasião, haverá uma campanha de incentivo à doação de sangue e de medula óssea ao Hemocentro do Pará (Hemopa).

“A Meg Martins foi escolhida como embaixadora diante de tanto ativismo para a inclusão dos gays, através da Bis Produções, da capacitação e da geração de emprego e renda. Já o Bob Fllay, foi escolhido porque foi criado por uma mãe homossexual, que tem relação homoafetiva, e ele tem ótima representação dentro e fora do estado”, justifica Luiz de Lemos. O embaixador no Brasil é Clóvis Casemiro.