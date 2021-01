Belém é inspiração para coleção 'Revestir' em exposição no São José Liberto

Segue aberta à visitação a exposição da Coleção Revestir, by Graça Arruda, de moda autoral sustentável, que presta homenagem ao aniversário de Belém. A mostra apresenta ao público um acervo inédito de produtos de moda compreendendo 37 peças autorais criadas e produzidas com a técnica de Reutilização Criativa e UP Cycling de jeans. Algumas peças em exposição poderão ser adquiridas de forma imediata e/ou por encomendas.

Estão a disposição para a comercialização 90 peças, entre vestuário, acessórios, sapatos e alguns produtos de décor para casa. Algumas são temáticas inspiradas em ícones da cidade de Belém, como a chuva, as garças e os urubus da Feira do Ver-o-peso, a praça do relógio, as torres de ferro do mercado de peixe do Ver-o-peso.

O conceito destaca a importância de reafirmar a urgência da conservação do planeta através da reutilização criativa e do uso de tecidos biodegradáveis, bem como apresentar formas mais sustentáveis de produzir artigos de moda.

A estilista e designer de moda Graça Arruda diz que espera contribuir para que as pessoas passem a atentar para novas formas de produção e de produtos que não causem impactos negativos para o planeta, bem como para “as pessoas, sejam as que produzem, as que consomem ou as que vivem as consequências do descarte de produtos não biodegradáveis na natureza, ou seja, todos nós.”

Serviço:

Exposição Revestir

Local: Espaço São José Liberto

Horário: de terça-feira a sábado, de 10h às 18h, e aos domingos e feriados de 10h às 16h. A visitação presencial seguirá todos os protocolos de segurança do espaço