Veja o que rolou na madrugada desta quinta, 9, no BBB 23

A madrugada desta quinta-feira, 9, no BBB 23 foi de finalização do reinado de Gustavo e, claro, a despedida foi com a festa do Líder "Agroboy". Teve dancinhas, paqueras, conversas sobre jogo e até designer de sobrancelha feita pelo lutador Cara de Sapato. As informações são do Gshow e Tracklist.

Cara de sapato fez aquele "risquinho" na sobrancelha de Bruna Griphao e de Cristian. Os confinados comemoraram com o novo visual.

Fred Nicácio manso? Ricardo acha que o brother mudou de comportamento após a mensagem do último paredão. Ainda sobre Fred, o grande segredo foi revelado. Cristian disse a Amanda e Cara de Sapato que Fred disse que tinha nas mãos a informação que os dois iriam trocar de quarto quando Bruna chegou. E isso pode levá-lo ao paredão, já que Amanda e o lutador pensam nele como alvo do paredão.

Nas dancinhas Paula esteve no meio dos rapazes em "Anaconda" e ainda rolou uma performance de "Envolver" com Bruno e Cezar.

Fred e Key conversaram, novamente, sobre Larissa. Dessa vez Key revelou que não gostou quando Lari foi pedir a Gustavo para tirar uma foto. Fred disse que sente e que acha que ela está dando em cima dele.

Muitas conversas sobre estratégia de jogo. Se Paula pegar o Líder ela já montou o VIP. "Bruna, Alface, Guimê, você, Aline, Sapato... Se for 6, eu tiro o Sapato", disse para Cristian.

Cristian revelou que se vencer a prova do líder indicará Larissa ou Bruno. Já Bruna diz que se ganhar o anjo passará o colar a Larissa e indicará ao paredão Fred Nicácio, caso seja Líder.

Mas nem só de tretas e conversas sobre jogos falam os brothers. Sarah Aline e Ricardo trocaram confidências e falaram sobre a relação. A psicóloga não quis atrapalhar ele e Paula e mencionou o beijo com Gabriel. Ricardo retrucou."O que tenho com você é maior do que um beijo seu com ele”, disse Ricardo.

A madrugada continuou com muita conversa, selinho, danças e alianças até a hora do sono.