Quem venceu a Prova do Líder Above do BBB 21 foi Sarah.

A disputa foi uma prova que envolveu agilidade e destreza. Em quatro rodadas os confinados precisaram encontrar cards Above específicos em tanques de areia, bolinhas e slime.

No final da última rodada, os três finalistas, recebem a missão de, em consenso, indicar uma pessoa ao Paredão no domingo.