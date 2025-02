Resumo BBB 25 (28/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A liderança de Vitória Strada fortaleceu as relações na madrugada desta sexta-feira (28), no BBB 25. Depois que as amigas de quarto comemoraram o feito, foi a vez do VIP da Líder, que conta com Vinicius, Thamires e Diego Hypolito, espionar a casa.

Além disso, os participantes do outro quarto começaram a discutir as possibilidades de votos.

PREOCUPADA

A Líder descobre que recebeu nove votos durante o reality ao explorar as funções da Central. Em seguida, ela usa o tabuleiro do Apê do Líder para tentar contabilizar o número. A atriz mexe os bonecos da mesa que representam os participantes, e especula sobre quem pode ter votado nela, ao lado de Thamiris.

"Guilherme e Delma nunca votaram em você?", sugera a nutricionista. "Dona Delma... a gente tem uma proximidade maior hoje em dia. Antes, não tinha tanto", diz a atriz.

Antes disso, Thamiris fez um alerta para Vitória. Ela pediu para a Líder não contar tudo de jogo para o Diego.

OPINIÃO

No Quarto Nordeste, Gracyanne Barbosa, Camilla e Daniele Hypolito analisam a possível indicação de Vitória Strada. Ao questionar a justificativa da colega de confinamento, a trancista afirma que a atriz fala bem. A musa fitness, porém, acredita que Vitória não deve se indispor com mais pessoas.

"Ela fala bem quando ela quer. Não acho que ela vai se indispor com alguém, agora que ela está bem quista na casa", analisa Gracyanne Barbosa. Camilla concorda com a colega de confinamento e questiona se a trajetória da atriz teria sido diferente se o jogo não tivesse começado no formato de duplas.

"Talvez se a Vitória estivesse sozinha antes... Será que era o Mateus que travava a Vitória ou a Vitória travava o Mateus?", pergunta Camilla.

OPORTUNIDADE

Vitória Strada comemora o liderança com Diego Hypolito. Delma chega na sala da casa e faz um alerta para a sister.

"A oportunidade que o Brasil lhe deu foi para você abrir seus olhos e saber jogar essa semana. Não jogue errado, pelo amor de Deus", pede a pernambucana.

A atriz pontua que tem várias "várias opções", e Delma dispara: "Você é do Nordeste, mas foram outras famílias que lhe abraçaram e lhe deram sorte aqui".

RECURSO

Vitória Strada segue aproveita as funções exclusivas da Central do Líder e ativa o Espia BBB para escutar uma conversa entre os aliados do Quarto Fantástico. O papo é sobre jogo, e os participantes discutem a possibilidade de Vitória indicar Eva ou Renata ao paredão.

"De vocês duas, acho que ela vai na Renata. Vai dar o troco em você com a Renata", diz João Gabriel. Eles ainda especulam que Camilla será a mais votada da casa no próximo Paredão.

"Escolhi bem!", comemora Vitória, ao perceber que a conversa é sobre jogo.

NA RETA

Maike, João Pedro, João Gabriel e Delma conversam sobre o jogo e contam votos que podem receber no próximo paredão, mas a dona de casa pondera, dizendo para esperarem a Prova do Anjo. O representante comercial, então, dispara: "Mas o nosso quarto está muito na reta agora. Pode ser dona Vilma, eu e ele [João Pedro] talvez no Paredão".

O gêmeo indaga se ele poderia ser indicado pela Líder, e o paulista afirma que sim. Na última berlinda, João Pedro indicou a atriz direto ao Paredão.

Já no quarto, Maike pergunta às sisters em quem elas votariam, mas o tempo de escuta acaba antes que elas respondam.