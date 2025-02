Resumo BBB 25 (23/02): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A dinâmia mais intensa do BBB 25 deixou os participantes tensos na madrugada desta sexta-feira (23). Diogo Almeida atendeu o Big Fone e indicou Thamiris para ir ao paredão junto com ele. Além disso, a sister não está nada feliz com o Castigo do Monstro o que tem rendido choro, revolta e desabafos.

Além dos já emparedados, hoje a berlinda será formada por mais pessoas. Acompanhe!

FAMÍLIA

Mais uma vez, Camilla não gostou nada de Thamiris ser escolhida por Diogo, em conversa das irmãs com Vitória Strada, Gracyanne Barbosa, Vinícius e Daniele Hypolito, elas falaram sobre a indicação. "Eu quero mais é que saia, papo reto. Tomara que nesse Bate-Volta não tenha sorte e que saia", disparou a nutricionista. "Por mais que a convivência possa ter melhorado e tal, em nenhum momento a gente deixou de ser alvo", comentou Vitória Strada.

A trancista, então, disparou: "Agora eu vou voltar na dona Vilma de novo. Não tem ele, vai ela.". "Quer botar a família toda, vamos de família então", Thamiris disse.

Após ser indicada ao Paredão, Thamiris comenta sobre brother e alerta: 'Não falo mais com ele'.

VENENO

No quarto, Guilherme é taxativo sobre quem deve ser votada pelo grupo. Mesmo que Vinicius recue, o pernambucano explica que a trancista iria provar do própio veneno.

"Por mim a gente fecha tudo na Camilla e pronto!", diz Guilherme. Vinicius recua: "Thamiris já está no paredão, vai botar as duas irmãs? Se a gente fechar para ir todo mundo em Camilla, já é diferente do que a gente está pensando de ir uma dupla inteira para o paredão".

"Sim, mas aí ela ia provar do próprio venene dela! Porque ela disse que se a votação tivesse começado ao contrário ela teria votado em Vitória para ir ao paredão, aí ela ia colocar a aliada dela com Matheus, dois aliados dela no paredão", finaliza o genro de Dona Delma.

ESTRATÉGIA

Em conversa com Vilma na área externa da casa, Diogo Almeida explica por que escolheu Thamiris para enfrentar o Paredão ao seu lado após atender o Big Fone. O ator disse ter imaginado na hora qual era a melhor configuração.

“Agora, essa coisa da Camilla, eu pensei nisso na hora. Porque seria ela. Mas, como ela tem esse poder... Como é ela que tem o poder, eu não qual a configuração desse poder, tá entendendo? Coloquei Thamiris.”