Resumo BBB 25 (17/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A formação do 5º paredão no BBB 25 não causou tanto para o trio que está na berlinda, mas sim para quem não corre o risco de deixar a casa está semana. Na madrugada desta segunda-feira (17), te muito choro, confusão e fofoca. Além disso, algumas alinaças foram quebradas.

A votação, que ocorreu entre as pessoas do próprio grupo, não caiu bem para algumas pessoas.

Optou por não falar na casa

Thamiris não gostou nada do voto de Vitória Strada, por conta disso ela foi até o Quarto Fantástico, onde estão os seus rivais, falar mal da atriz para João Gabriel e João Pedro.

"Ao invés de ela votar no Guilherme para me defender, ela votou na dona Delma", explica Thamiris. "Ela só pensa nela, só nela", declara a sister. "Vitória é idiota! Idiota! Só pensa nela, tá ligado?", finaliza Thamiris.

Sabonetou

Em conversa com Guilherme e Aline, Vinícius comenta sobre o voto de Renata em João Pedro. Durante a justificativa de voto, a bailarina argumentou que, pelo fato de não conseguir indicar em ninguém do quarto, escolheu uma opção que acreditava que ninguém votaria.

"Hoje, eu vi um cenário que Camilla comentava muito. Tipo assim, eu gosto muito das meninas e continuo gostando de Renata e Eva. Só que tipo assim, foi pura sabonetagem", diz Vinícius.

Guilherme fala sobre conversa que teve com Renata depois da votação:"Estavam perguntando como foi a votação, ela disse: 'Joguei meu voto fora'. Aí, eu respondi: 'Assim tu deixa de se posicionar'. Ela respondeu: 'Mas é porque estava tudo igual'. [Guilherme diz] 'Tudo igual não, existe uma lista de prioridade, ali dentro do quarto, você não tem uma lista de prioridade?'".

Então Aline relembra que Renata poderia ter votado nela ou em Maike, mas preferiu escolher nenhum dos dois.

Confronto

Vitória Strada confronta Camilla e Thamiris e critica a falta de espaço para explicar o seu lado: "Meu ponto é a maneira como vocês me abordaram para conversar sobre isso".

Ao ouvir o desabafo, Thamiris se mantém firme. "Como a gente te abordou, Vitória? Não, eu quero entender como você está me colocando nessa história?", questiona Thamiris. "Sem me deixar falar. E agora você está deixando, obrigada por isso", pontua.

"Se eu soubesse na hora que tinha feito m***... eu não estou fugindo do que eu faço aqui, tanto que eu vi vocês vindo para o quarto e eu não fui para outro canto. Eu vim para cá, só não continuei insistindo quando você pediu seu espaço", complementa.

A atriz, então, reforça que gosta das irmãs e que enxergou uma forma de se proteger sem atingir algum dos aliados. "Eu não quero fugir dos meus BOs aqui, só que eu quero entender tudo que aconteceu e explicar que não, eu não estava na hora como: 'Ah não, não me importo com a Thamiris'", desabafa.

Sem entender

Após Vitória Strada e Camilla discutirem, chegou a vez de Thamiris brigar com a atriz. A nutricionista se estressa ao ouvir da sister que elas fizeram "rodinha" para atacá-la na casa.

"Se você não levantou a voz para a gente porque você não quis, legal. Mas eu estou com raiva e eu tenho direito, sim, de me alterar nesse momento", comenta.

Em seguida, a sister reforça o motivo de ter falado sobre o assunto com outros brothers. "Eu não te xinguei, eu não falei da sua raça, não falei da sua religião, eu fui desabafar porque você foi falar com outra pessoa que votou antes de falar comigo", pontua.

Vitória, então, eleva a voz e diz que não sabia que Thamiris estava chateada com ela: "Abaixa o seu tom de voz se você não quer que eu grite com você. Vitória, eu estou falando sério, não grita comigo assim, por favor".

De camarote

Eva usa a função Espia BBB, da Central do Líder, para escutar uma conversa no Quarto Nordeste entre Thamiris e Camilla, Vitória Strada. Com acesso às câmeras da casa, a sister acompanha a discussão em que a trancista acusa a atriz de "arregar" e colocar a irmã em risco de parar na berlinda.

"O pau está quebrando. Camilla falou várias coisas para a Vitória (...) Exaltada, falou um monte", conta.