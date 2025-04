Resumo BBB 25 (15/04): Veja tudo o que rolou na madrugada desta terça-feira

A madrugada desta terça-feira (15) no BBB 25 foi marcada por tensões e alfinetadas entre os brothers que participaram da dinâmica do Sincerão. Desta vez, cada um dos emparedados teve que comentar os pontos fortes e fracos dos adversários que estão no Paredão.

Guilherme iniciou a dinâmica e escolheu falar sobre os pontos fortes de Renata, que, segundo ele, demonstrou coragem nos embates com Aline. Em relação aos pontos fracos, o pernambucano afirmou que a bailarina teve um “voto de jogadora” ao participar da Vitrine do Seu Fifi, além de tomar outras decisões incoerentes ao longo do jogo.

Renata não gostou dos argumentos usados por Guilherme para apontar seus pontos fracos e iniciou uma discussão com o brother. Guilherme seguiu firme, defendendo sua opinião:

“Eu acho também que, aqui dentro do jogo, a gente tem que buscar o nosso protagonismo com o nosso posicionamento. Sobre você, eu acho, inclusive, que quem lhe deu esse protagonismo foi a própria Aline”, disse Guilherme.

Renata discordou e afirmou que teve, sim, seus momentos de protagonismo:

“Como estávamos em lados opostos, vocês não veem muitas coisas que eu faço. Coisas que são conversadas e ditas, vocês não sabem. São pontos de vista”, argumentou.

Na sua vez, Renata apontou os pontos fracos de Guilherme e disse que ele não protagonizou muitos embates durante o programa:

“Mas os conflitos pessoais dele, pelo menos os que eu vi, nos momentos em que ele teve discussões aqui dentro da casa, quando chegava o Paredão, os votos iam para outras pessoas. Isso me deixava um pouco confusa”, acrescentou a bailarina.

Após o encerramento da dinâmica, o clima ficou tenso na casa. Renata chegou a chorar em um momento de desabafo com João Pedro e afirmou que foi desmerecida ao vivo por Guilherme

“Ainda veio dizer, no meio do ao vivo, que eu fui protagonista porque a Aline foi brigar comigo. Vou te dizer, viu... Não conta eu discutir, falar, ir pra cima, defender, comprar meus embates, procurar argumentos para lutar? Se você olhar, eu dei check em tudo nesse programa! Ele simplesmente desmereceu toda a minha história nesse minuto”, comentou a bailarina.