Pocah se define como protagonista do 'BBB 21' e web zoa: 'Só dormiu'

O jogo da discórdia de ontem (15), do "BBB 21", em tom mais brando que o das semanas anteriores, rendeu bons memes. Um deles foi com Pocah. Na dinâmica, ela ignorou o fato de ter passado a maioria do tempo no programa dormindo e se definiu como a estrela da edição.

"Eu mesma! Vivi bons momentos aqui, espero que tenha marcado na vida do povo brasileiro. Carla Diaz, que voltou do paredão falso, meu amigo Arthur", disse ela.

Na web, a cantora virou piada. "Só dormiu", comentou uma internauta. "Pocah se colocando como protagonista foi foda kkkk. A protagonista do sono", comentou um usuário.

Pocah: Sou protagonista e espero ter marcado de alguma forma

A marcação:#BBB21 | essa Juliette pic.twitter.com/PjZZCDVVyi — zampieri ت (@pedroozampieri) March 16, 2021

Pocah: não vejo muitos momentos marcantes da Sarah.



A Pocah desde o começo do programa: #BBB21

essa Juliette Protagonista Gente o Projota pic.twitter.com/7HchUh84cc — Pedro H. Mantovani 🕵️‍♂️📢 (@Petermant007) March 16, 2021

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PROTAGONISTA DO SONO NÉ POCAH SÓ SE FOR #BBB21 — kaique soteropolitano (@kaiquebritor) March 16, 2021

A Pocah já começou errando colocando a ela msm Carla e Arthur#BBB21 essa juliette mimado juliette e rodolfo Gil e juliette freire protagonista pic.twitter.com/1N3SN420S3 — Izzy (@Izzy80809107) March 16, 2021