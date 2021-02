Paredão falso será na sexta semana, revela Boninho

O diretor do “Big Brother Brasil 21”, Boninho, revelou neste domingo (21) que o primeiro paredão falso da edição será na “sexta semana”. O “spoiler” veio após um internauta questionar o Big Boss sobre o tema. A audiência pode ficar atenta, porque a segunda semana de março promete fortes emoções.

Boninho mandou avisar 🗣🗣🗣



PAREDÃO FALSO NA SEXTA SEMANA! pic.twitter.com/0C9ZyBke99 — Tracklist (@PortalTracklist) February 21, 2021

No paredão falso, o público não vota para um participante sair, mas para ele receber um benefício importante no jogo, que é ir para um quarto isolado e poder ver tudo o que acontece na casa. Enquanto isso, os outros brothers seguem acreditando que o concorrente saiu, até ele reaparecer de surpresa.

O primeiro paredão falso foi com Anamara Barreira, a Maroca, no “BBB13”, que contou com seis ex-BBBs. O segundo foi no “BBB16”, com Ana Paula Renaut, que acabou sendo expulsa por agressão.

Depois, no “BBB18”, onde Gleici Damasceno viu tudo o que rolou na casa e acabou campeã da edição. O mais recente paredão falso foi no “BBB19”, onde Gabriela Hebling surpreendeu os companheiros de confinamento voltando pela dispensa da casa.